Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
1
:
Парма
2
П1
X
П2

Флик о 3:2 с «Реалом»: «Я горд, мы контролировали мяч и игру, сыграли именно так, как хотели. Менталитет Рафиньи восхищает, он влияет на всю команду»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик высказался о победе над «Реалом» (3:2) в финале Суперкубка Испании.

«Великолепно, это был важный финал. Матч против “Реала” всегда потрясающие. Я горд, мы сыграли именно так, как хотели.

Я еще не был в раздевалке, игроки сейчас празднуют, я лишь видел, что они танцуют. Я очень горжусь, мы сыграли чрезвычайно здорово, контролировали мяч и игру. В конце концов, вся команда сыграла так, как мы желали. Было непросто, мы бились как команда — это впечатляет.

Менталитет Рафиньи восхищает, у нас есть и другие такие игроки, а он влияет на всю команду. Я упустил первый момент, но воспользовался вторым и дал нам преимущество. Мы были под серьезным давлением, как вы могли видеть", — отметил главный тренер каталонцев.