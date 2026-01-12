Флик о 3:2 с «Реалом»: «Я горд, мы контролировали мяч и игру, сыграли именно так, как хотели. Менталитет Рафиньи восхищает, он влияет на всю команду»

«Великолепно, это был важный финал. Матч против “Реала” всегда потрясающие. Я горд, мы сыграли именно так, как хотели.
Я еще не был в раздевалке, игроки сейчас празднуют, я лишь видел, что они танцуют. Я очень горжусь, мы сыграли чрезвычайно здорово, контролировали мяч и игру. В конце концов, вся команда сыграла так, как мы желали. Было непросто, мы бились как команда — это впечатляет.
Менталитет Рафиньи восхищает, у нас есть и другие такие игроки, а он влияет на всю команду. Я упустил первый момент, но воспользовался вторым и дал нам преимущество. Мы были под серьезным давлением, как вы могли видеть", — отметил главный тренер каталонцев.