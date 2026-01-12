Киву о 2:2 с «Наполи»: «Жаль, что “Интер” дважды вел в счете и не смог победить, но против сильного соперника никогда не бывает легко»

«Я увидел две сильные команды, которые сделали все, чтобы выиграть этот матч. Жаль, что мы дважды вели в счете и не смогли победить, но когда играешь против сильного соперника, никогда не бывает легко. Жаль, что мы, пожалуй, не сохранили хладнокровие, чтобы довести дело до конца, но “Наполи” нужно отдать должное за то, что они не сдавались и продолжали бороться до конца, чтобы сыграть вничью и даже попытаться победить.
Мне понравился настрой команды, решимость продолжать атаковать, пусть даже мы переусердствовали и иногда оказывались в уязвимом положении из-за передач Хейлунду. Мы очень старались сыграть в свой футбол, понимая, что противостояли сильному сопернику, способному доставить нам хлопот.
«Наполи» очень сильно осложнил нам жизнь в первые 20 минут второго тайма, но затем мы стали дольше контролировать мяч, и это привело к пенальти", — сказал Киву.