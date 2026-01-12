Киву о 2:2 с «Наполи»: «Жаль, что “Интер” дважды вел в счете и не смог победить, но против сильного соперника никогда не бывает легко»

«Я увидел две сильные команды, которые сделали все, чтобы выиграть этот матч. Жаль, что мы дважды вели в счете и не смогли победить, но когда играешь против сильного соперника, никогда не бывает легко. Жаль, что мы, пожалуй, не сохранили хладнокровие, чтобы довести дело до конца, но “Наполи” нужно отдать должное за то, что они не сдавались и продолжали бороться до конца, чтобы сыграть вничью и даже попытаться победить.