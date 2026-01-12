Ричмонд
Футбол. Италия
завершен
Интер
2
:
Наполи
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Лацио
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
8
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
4
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
2
:
Мальорка
1
П1
X
П2

Лапорта о 3:2 с «Реалом»: «Перес поздравил меня. Если бы матч завершился по-другому, я бы сделал то же самое»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после финального матча Суперкубка Испании с «Реалом» (3:2) рассказал, что глава «Мадрида» Флорентино Перес поздравил его с победой.

— Флорентино поздравил вас?

— Да, по окончании матча. Мы поприветствовали друг друга перед игрой, а после нее он поздравил меня. Если бы матч завершился по-другому, я бы сделал то же самое [что и Перес], — сказал Лапорта.