Лапорта о 3:2 с «Реалом»: «Перес поздравил меня. Если бы матч завершился по-другому, я бы сделал то же самое»

— Флорентино поздравил вас?
— Да, по окончании матча. Мы поприветствовали друг друга перед игрой, а после нее он поздравил меня. Если бы матч завершился по-другому, я бы сделал то же самое [что и Перес], — сказал Лапорта.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта после финального матча Суперкубка Испании с «Реалом» (3:2) рассказал, что глава «Мадрида» Флорентино Перес поздравил его с победой.
