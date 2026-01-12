Ричмонд
Гасилин о Дивееве в «Зените»: «Основная проблема подписания была в медицинских деталях. Непонятно было, что с его ахиллом»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин оценип переход защитника ЦСКА Игоря Дивеева в «Зенит» в обмен на форварда Лусиано Гонду.

Источник: Спортс"

«Многие говорят, что “Зенит” выиграет от обмена Гонду на Дивеева? Не знаю. Да, Дивеев среди россиян один из лучших центральных защитников, обладающий первым пасом. Но в лиге он, наверное, не самый сильный на своей позиции.

А вот Лусиано, если в него поверят, может что-то показать. Помните его игру, когда он только приезжал в «Зенит»? Все зависит от игрового времени и веры тренера, поэтому я думаю, что это классный форвард для ЦСКА. 100%. А Дивеева они наверняка смогут заменить. Это не вопрос.

А вопрос еще в том, будет ли Дивеев играть в «Зените». Все говорили, что основная проблема подписания была в юридических деталях, но, насколько мне известно, в медицинских. Непонятно было, что с его ахилловым сухожилием. Слышал, что есть проблемы. Вот такой вам инсайд. Разрешат ли ему тренироваться и играть три раза в неделю с такой проблемой? Посмотрим", — сказал Гасилин.