Гасилин о Дивееве в «Зените»: «Основная проблема подписания была в медицинских деталях. Непонятно было, что с его ахиллом»

А вопрос еще в том, будет ли Дивеев играть в «Зените». Все говорили, что основная проблема подписания была в юридических деталях, но, насколько мне известно, в медицинских. Непонятно было, что с его ахилловым сухожилием. Слышал, что есть проблемы. Вот такой вам инсайд. Разрешат ли ему тренироваться и играть три раза в неделю с такой проблемой? Посмотрим", — сказал Гасилин.