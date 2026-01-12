Бастони о лидерстве «Интера» в Серии А: «Мы очень хорошо провели первую половину сезона»

Защитник «нерадзурри» высказался после матча с «Наполи» (2:2).
"Есть некоторые детали, над которыми нам, безусловно, нужно поработать, но сегодня я увидел явный шаг вперед в плане менталитета и создания остроты. Мы должны были лучше действовать перед воротами, но также должны признать мастерство соперника, у которого игроки высочайшего уровня.
Я по-прежнему считаю, что мы очень хорошо провели первую половину сезона — я ведь помню, какое впечатление сложилось о нас в его начале. Нелегко перезагрузиться после стольких лет, и я считаю, что мы проводим хороший сезон.
К сожалению, когда вы пропускаете гол, этому предшествует множество ошибок. «Наполи» — сильная команда, поэтому, несмотря ни на что, я вижу сегодняшнюю игру в позитивном свете", — сказал Бастони.