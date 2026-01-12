Депутат Свищев о словах Гашека про ЧМ-2026 в США: «Он живет по принципу “А Баба-яга против”. Выступал против России, Овечкина, это был словесный понос. Поднимает визг на ровном месте»

Бывший голкипер сборной Чехии и клубов НХЛ ранее поддержал публикацию, в которой предлагается лишить США права на проведение ЧМ-2026 по футболу после ударов американцев по объектам в Венесуэле и захвата президента страны Николаса Мадуро.
"Гашеку все равно, что говорить, к его словам нельзя относиться серьезно. Все его помнят как величайшего спортсмена, но он был в политике и сейчас пытается снова влезть в чешские политические круги. Но у него ничего не получается, и он начинает поднимать визг на ровном месте, по делу и без дела.
Он живет по принципу «А Баба-яга против». Мы помним, как он выступал против России, в частности против Овечкина и других наших игроков из НХЛ. И это был какой-то словесный понос. Он начинает поднимать писк и визг только для того, чтобы его услышали.
Но он не состоялся как политик. Гашек уже достаточно взрослый человек, ему сейчас надо писать мемуары о том, как он стал великим спортсменом, как он играл за сборную Чехии и у нас, в России. Ему надо что-то сделать для молодежи, а он продолжает пробиваться в политику. А политик он никудышный.
Он хочет, чтобы о нем не забывали, при этом ему все равно, что комментировать", — заявил Свищев.
Гашек за лишение США ЧМ-2026: «Страна, не уважающая международное право и угрожающая демократическим странам, не должна проводить крупные мероприятия».