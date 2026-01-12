Трансфер Баринова согласовали замруководителя администрации Путина Орешкин и глава РЖД Белозеров («Чемпионат»)

Мудрая позиция Белозерова при переговорах с Орешкиным позволила согласовать сделку, которая устроила все стороны. Без этого разговора сделка не состоялась бы в текущем виде — безболезненном и выигрышном для всех сторон", — сообщил источник, знакомый с ситуацией.