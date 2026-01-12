Трансфер Баринова согласовали замруководителя администрации Путина Орешкин и глава РЖД Белозеров («Чемпионат»)

Ранее сообщалось, что полузащитник «Локомотива» перейдет в ЦСКА за 2 миллиона евро.
По информации «Чемпионата», эту сделку согласовали заместитель руководителя Администрации президента РФ Владимира Путина Максим Орешкин и глава РЖД Олег Белозеров.
"Орешкин и Белозеров касались этого вопроса и раньше, но решающий диалог состоялся сегодня.
Мудрая позиция Белозерова при переговорах с Орешкиным позволила согласовать сделку, которая устроила все стороны. Без этого разговора сделка не состоялась бы в текущем виде — безболезненном и выигрышном для всех сторон", — сообщил источник, знакомый с ситуацией.