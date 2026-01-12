«Тоттенхэм» близок к покупке Галлахера у «Атлетико» за 40 млн евро. Хавбек заинтересован в трансфере к лондонцам, «Астон Вилла» отказалась от сделки (The Athletic)

По данным The Athletic, лондонский клуб близок к заключению сделки по приобретению полузащитника «Атлетико».
«Шпоры» сделали предложение в размере 40 млн евро, которое, как ожидается, будет принято. Сам англичанин заинтересован в переходе.
Как сообщалось ранее, «Астон Вилла» также проявляла большой интерес к Галлахеру, однако соглашение не было достигнуто из-за стремления клуба к соблюдению финансового фэйр-плей.
Игрок сборной Англии провел 18 месяцев в Испании после перехода из «Челси» в «Атлетико» за 42 млн евро летом 2024 года.
В своем первом сезоне Галлахер регулярно выходил на поле, проведя 50 матчей и забив 4 гола. В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей в Ла Лиге, забив 2 мяча.