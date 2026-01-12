Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.26
X
6.30
П2
11.75
Футбол. Испания
23:00
Севилья
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Германия
13.01
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.99
П2
4.07
Футбол. Германия
13.01
Боруссия Д
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

«Тоттенхэм» близок к покупке Галлахера у «Атлетико» за 40 млн евро. Хавбек заинтересован в трансфере к лондонцам, «Астон Вилла» отказалась от сделки (The Athletic)

Конор Галлахер может стать игроком «Тоттенхэма».

По данным The Athletic, лондонский клуб близок к заключению сделки по приобретению полузащитника «Атлетико».

«Шпоры» сделали предложение в размере 40 млн евро, которое, как ожидается, будет принято. Сам англичанин заинтересован в переходе.

Как сообщалось ранее, «Астон Вилла» также проявляла большой интерес к Галлахеру, однако соглашение не было достигнуто из-за стремления клуба к соблюдению финансового фэйр-плей.

Игрок сборной Англии провел 18 месяцев в Испании после перехода из «Челси» в «Атлетико» за 42 млн евро летом 2024 года.

В своем первом сезоне Галлахер регулярно выходил на поле, проведя 50 матчей и забив 4 гола. В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей в Ла Лиге, забив 2 мяча.