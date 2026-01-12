Ричмонд
Хорхе Вальдано: «Ситуация с Алонсо с первого дня не казалась мне стабильной. Я не чувствовал, что “Реал” поддерживает Хаби, Перес не упомянул его в рождественской речи»

Бывший нападающий и тренер «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал уход Хаби Алонсо из «Реала».

Сегодня мадридский клуб объявил о расторжении контракта с главным тренером по соглашению сторон. Команду возглавил Альваро Арбелоа.

"Ситуация с Хаби Алонсо не казалась мне стабильной с первого дня. Я никогда не чувствовал, что он пользуется поддержкой клуба, и ситуация показалась мне особенно щекотливой на Рождество, когда Флорентино [Перес] произнес речь, в которой не упомянул Хаби.

В команде было много травмированных игроков, ей не хватает основополагающего футболиста, а мы все знаем, насколько это важно. Иногда один игрок может сделать систему более гармоничной, а в «Реале» такого игрока нет.

Хаби пробовал разные подходы, нельзя сказать, что он не пробовал. Он также столкнулся с трудностями из-за того, что ему приходилось играть с большим количеством травмированных игроков, и это ознаменовало его период в «Реале», несмотря на то, что он пришел с безупречным послужным списком на самом высоком уровне", — сказал Вальдано в эфире Movistar.