Хорхе Вальдано: «Ситуация с Алонсо с первого дня не казалась мне стабильной. Я не чувствовал, что “Реал” поддерживает Хаби, Перес не упомянул его в рождественской речи»

Хаби пробовал разные подходы, нельзя сказать, что он не пробовал. Он также столкнулся с трудностями из-за того, что ему приходилось играть с большим количеством травмированных игроков, и это ознаменовало его период в «Реале», несмотря на то, что он пришел с безупречным послужным списком на самом высоком уровне", — сказал Вальдано в эфире Movistar.