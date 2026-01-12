Пинтус вернется в основной тренерский штаб «Реала» после ухода Алонсо. Перес настаивал на возвращении тренера по физподготовке из-за обеспокоенности формой команды (As)

Ранее сообщалось, что 63-летний специалист потерял свою роль в тренерском штабе Хаби Алонсо на фоне критики его методов по ходу прошлого сезона.
Сегодня мадридский клуб сообщил об уходе Алонсо с поста главного тренера. Тренером команды назначен Альваро Арбелоа.
По данным As, после увольнения Хаби итальянец возвращается в основной тренерский штаб.
Президент мадридцев Флорентино Перес настаивал на его возвращении из-за обеспокоенности физическим состоянием команды.
