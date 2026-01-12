Ричмонд
Пинтус вернется в основной тренерский штаб «Реала» после ухода Алонсо. Перес настаивал на возвращении тренера по физподготовке из-за обеспокоенности формой команды (As)

Антонио Пинтус вернется к должности основного тренера по физподготовке в «Реале».

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что 63-летний специалист потерял свою роль в тренерском штабе Хаби Алонсо на фоне критики его методов по ходу прошлого сезона.

Сегодня мадридский клуб сообщил об уходе Алонсо с поста главного тренера. Тренером команды назначен Альваро Арбелоа.

По данным As, после увольнения Хаби итальянец возвращается в основной тренерский штаб.

Президент мадридцев Флорентино Перес настаивал на его возвращении из-за обеспокоенности физическим состоянием команды.

Кто такой Антонио Пинтус? Причина всех январских проблем и спадов «Реала» — «Долина Пинтуса»?