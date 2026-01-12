Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Сельта
0
П1
2.92
X
2.41
П2
3.40
Футбол. Италия
перерыв
Ювентус
3
:
Кремонезе
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
13.01
Штутгарт
:
Айнтрахт Ф
П1
1.86
X
4.00
П2
4.10
Футбол. Германия
13.01
Боруссия Д
:
Вердер
П1
1.36
X
5.78
П2
8.00
Футбол. Германия
13.01
Гамбург
:
Байер
П1
3.40
X
3.70
П2
2.05
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Спаллетти о гонке за скудетто: «Ювентус» должен не бояться, а быть амбициозным, крутить педали еще сильнее. Клуб всегда стремился к совершенствованию"

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти порассуждал о гонке за скудетто перед матчем с «Кремонезе».

Источник: Спортс"

Туринцы играют с «Кремонезе» (2:0, первый тайм) в 20-м туре Серии А. Команда Спаллетти может подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице, если наберет 39 очков в случае победы.

О гонке за чемпионство.

"Мы заслужили велосипед, о котором мечтали, поэтому теперь нам нужно крутить педали еще сильнее. Когда ты играешь против команд, которые борются за места в Лиге чемпионов, тебе нужно действительно показать себя на поле.

Мы должны продолжать двигаться вперед естественным образом, быть амбициозными в этой обстановке. Стремление к постоянному совершенствованию — часть истории, которая была здесь до нас. Мы не должны бояться вступать в эту замечательную историю".

О непростом сопернике в лице «Кремонезе».

"Это то, чему нас учит футбол: благодаря таланту чемпионов и интуиции тренеров появляются возможности, а в Италии у нас есть несколько отличных молодых тренеров.

Мы должны дать игрокам понять, что они — главные герои, и им нужно проявить себя, чтобы пройти десять единоборств. В итальянском футболе десять единоборств разворачиваются по всему полю, и тот, кто их выиграет, сможет внести свой вклад в командную игру и переломить ход матча", — сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.

Спортс" ведет текстовую онлайн-трансляцию игры Серии А.