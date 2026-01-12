Спаллетти о гонке за скудетто: «Ювентус» должен не бояться, а быть амбициозным, крутить педали еще сильнее. Клуб всегда стремился к совершенствованию"

Туринцы играют с «Кремонезе» (2:0, первый тайм) в 20-м туре Серии А. Команда Спаллетти может подняться на 4-ю строчку в турнирной таблице, если наберет 39 очков в случае победы.
О гонке за чемпионство.
"Мы заслужили велосипед, о котором мечтали, поэтому теперь нам нужно крутить педали еще сильнее. Когда ты играешь против команд, которые борются за места в Лиге чемпионов, тебе нужно действительно показать себя на поле.
Мы должны продолжать двигаться вперед естественным образом, быть амбициозными в этой обстановке. Стремление к постоянному совершенствованию — часть истории, которая была здесь до нас. Мы не должны бояться вступать в эту замечательную историю".
О непростом сопернике в лице «Кремонезе».
"Это то, чему нас учит футбол: благодаря таланту чемпионов и интуиции тренеров появляются возможности, а в Италии у нас есть несколько отличных молодых тренеров.
Мы должны дать игрокам понять, что они — главные герои, и им нужно проявить себя, чтобы пройти десять единоборств. В итальянском футболе десять единоборств разворачиваются по всему полю, и тот, кто их выиграет, сможет внести свой вклад в командную игру и переломить ход матча", — сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.
