Спаллетти о гонке за скудетто: «Ювентус» должен не бояться, а быть амбициозным, крутить педали еще сильнее. Клуб всегда стремился к совершенствованию"

Мы должны дать игрокам понять, что они — главные герои, и им нужно проявить себя, чтобы пройти десять единоборств. В итальянском футболе десять единоборств разворачиваются по всему полю, и тот, кто их выиграет, сможет внести свой вклад в командную игру и переломить ход матча", — сказал Спаллетти в интервью Sky Sport Italia.