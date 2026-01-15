Ибрагимович о детстве: «Папа не мог готовить каждый день, он делал болоньезе — и мы ели его всю неделю. Родители дали что могли, а иного я не знал. Меня научили быть благодарным за то, что

"Мой отец выполнял разные ремонтные работы. Если были какие-то проблемы с сантехникой, он ее чинил. С чем бы ни возникали проблемы, он был готов взяться за ремонт.
Я много времени проводил дома один. Когда мой отец работал, он не мог быть рядом со мной. Он не мог приготовить обед в час дня или ужин в семь. Мои родители не жили вместе, моя сестра Санела ушла к маме.
Папа не мог готовить еду каждый день. Он мог приготовить соус болоньезе, и мы ели его всю неделю. Я сам научился готовить пасту и разогревать болоньезе, и мы ели его всю неделю.
Для меня это было нормально. У нас было что поесть, у меня были хлеб и молоко, и мне это казалось чем-то потрясающим. Вот почему я говорю, что сейчас моим детям проще: у них есть не только хлеб и молоко, а еще и множество альтернатив.
Мои родители дали мне то, что могли. Мне этого было достаточно, у меня было все, что мне нужно. Я не знал иного, я знал, что есть только это. Вот почему мне этого было достаточно. И даже если бы я знал, что есть что-то другое, я бы не стал просить. Меня научили быть благодарным за то, что есть, и я передал это своим детям. Ты должен быть благодарен за то, что имеешь, а если хочешь большего — работай ради этого«, — сказал экс-форвард “Милана”.