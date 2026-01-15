Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Интер
0
:
Лечче
0
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.07
П2
17.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Кельн
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
2.82
П2
1.72
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
4
:
Боруссия М
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
РБ Лейпциг
2
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Санкт-Паули
1
П1
X
П2

Ибрагимович о детстве: «Папа не мог готовить каждый день, он делал болоньезе — и мы ели его всю неделю. Родители дали что могли, а иного я не знал. Меня научили быть благодарным за то, что

Златан Ибрагимович вспомнил непростое детство.

Источник: Спортс"

"Мой отец выполнял разные ремонтные работы. Если были какие-то проблемы с сантехникой, он ее чинил. С чем бы ни возникали проблемы, он был готов взяться за ремонт.

Я много времени проводил дома один. Когда мой отец работал, он не мог быть рядом со мной. Он не мог приготовить обед в час дня или ужин в семь. Мои родители не жили вместе, моя сестра Санела ушла к маме.

Папа не мог готовить еду каждый день. Он мог приготовить соус болоньезе, и мы ели его всю неделю. Я сам научился готовить пасту и разогревать болоньезе, и мы ели его всю неделю.

Для меня это было нормально. У нас было что поесть, у меня были хлеб и молоко, и мне это казалось чем-то потрясающим. Вот почему я говорю, что сейчас моим детям проще: у них есть не только хлеб и молоко, а еще и множество альтернатив.

Мои родители дали мне то, что могли. Мне этого было достаточно, у меня было все, что мне нужно. Я не знал иного, я знал, что есть только это. Вот почему мне этого было достаточно. И даже если бы я знал, что есть что-то другое, я бы не стал просить. Меня научили быть благодарным за то, что есть, и я передал это своим детям. Ты должен быть благодарен за то, что имеешь, а если хочешь большего — работай ради этого«, — сказал экс-форвард “Милана”.

Узнать больше по теме
Биография Златана Ибрагимовича: карьера и личная жизнь футболиста
Златан Ибрагимович — особенный в перечне выдаюшихся звезд футбола. Его уровень всегда был очевидно высоким, но очевидно не легендарным. С годами швед поменял все. И сегодня это один из лучших нападающих за всю историю. Биография Златана Ибрагимовича наполнена кучей клубов. И везде он стремился быть номером один.
Читать дальше