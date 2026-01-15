Ибрагимович о детстве: «Папа не мог готовить каждый день, он делал болоньезе — и мы ели его всю неделю. Родители дали что могли, а иного я не знал. Меня научили быть благодарным за то, что

Мои родители дали мне то, что могли. Мне этого было достаточно, у меня было все, что мне нужно. Я не знал иного, я знал, что есть только это. Вот почему мне этого было достаточно. И даже если бы я знал, что есть что-то другое, я бы не стал просить. Меня научили быть благодарным за то, что есть, и я передал это своим детям. Ты должен быть благодарен за то, что имеешь, а если хочешь большего — работай ради этого«, — сказал экс-форвард “Милана”.