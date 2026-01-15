Алан Смит: «Дьокереш и близко не соответствует партнерам в плане техники, действует не так утонченно. Того, что он дает “Арсеналу”, недостаточно»

«Дьокереш выделяется, потому что с точки зрения техники он и близко не соответствует большинству своих партнеров. Он действует не так утонченно, но он очень хорошо выполняет свою работу, когда уверен в себе. Вы видели это, когда он играл за “Спортинг” и забивал много мячей в Лиге чемпионов, то есть он забивал не только в Португалии.
Я бы продолжал его поддерживать, но ждать слишком долго нельзя. Сейчас он не дает команде того, что ей нужно, в достаточной мере. Этого совершенно недостаточно. Но это скоро изменится«, — отметил экс-форвард “Арсенала”.