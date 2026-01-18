Агент Дзюбы о капитанстве Артема: «Он во всех командах был лидером, “Акрон” — не исключение. Не повязка делает таким, а характер и качества»

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сообщил, что форвард команды Артем Дзюба получил капитанскую повязку.
"Думаю, в таком решении никто не сомневался. Я уже говорил, что не повязка делает человека лидером, а характер и качества.
Артем во всех командах был лидером, «Акрон» — не исключение. Поэтому вне зависимости от наличия повязки на рукаве он бы старался привнести свои лидерские качества в коллектив.
Будем надеяться, что во второй части сезона обойдется без травм и мы увидим как можно больше побед «Акрона» с Артемом в составе", — сказал Гольдман.