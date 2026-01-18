Микель Артета: «Ноттингем» здорово умеет выбивать тебя из ритма, когда начинаешь доминировать. Ничья — это тоже шаг вперед, хоть и маленький"

Но правда в том, что мы создали четыре голевых момента, не считая явного пенальти, который не был назначен. Мы не дали нанести ни одного удара в створ, но не смогли победить, и это разочаровывает. К тому же я считаю, что мы способны играть лучше, особенно в некоторых зонах в атаке.