Микель Артета: «Ноттингем» здорово умеет выбивать тебя из ритма, когда начинаешь доминировать. Ничья — это тоже шаг вперед, хоть и маленький"

"Конечно, мы приехали за победой, но по различным причинам не добились ее. Следует отдать сопернику должное, он прекрасно организован и здорово умеет выбивать из ритма, когда ты начинаешь доминировать.
Но правда в том, что мы создали четыре голевых момента, не считая явного пенальти, который не был назначен. Мы не дали нанести ни одного удара в створ, но не смогли победить, и это разочаровывает. К тому же я считаю, что мы способны играть лучше, особенно в некоторых зонах в атаке.
Если бы мы выиграли, мы были бы в другом положении, но мы сделали шаг вперед — маленький, не такой, как мы хотели, но все же шаг«, — сказал главный тренер “Арсенала”.