Гласнер о том, останется ли в «Кристал Пэлас» до конца сезона: «Не знаю. Мне все равно»

После поражения от «Сандерленда» (1:2) Гласнер раскритиковал руководство команды: «Нас бросили. На скамейке сидят дети, мы продаем капитана за день до игры».
16 января 51-летний австриец объявил об уходе из «Кристал Пэлас» после сезона: «Сообщил клубу, что хочу нового вызова».
После игры с «Сандерлендом» Гласнера спросили, останется ли он в «Пэлас» до конца сезона.
"Я не знаю. Я очень ценю этих игроков. Я полностью им доверяю. У них исключительный характер.
Мы будем держаться вместе. Я никогда не отступлю, потому что эти игроки заслуживают Оливера Гласнера как своего тренера и лидера. И это то, что я буду делать. Но иногда нам бы не помешала небольшая поддержка", — ответил тренер.
Гласнер снова затронул тему на послематчевой пресс-конференции: «Я не знаю, устроит ли “Кристал Пэлас” завершение сезона с Оливером Гласнером или с другим тренером. Мне все равно».