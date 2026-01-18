Ричмонд
Гласнер о том, останется ли в «Кристал Пэлас» до конца сезона: «Не знаю. Мне все равно»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер не уверен, что останется в клубе до конца сезона.

Источник: Спортс"

После поражения от «Сандерленда» (1:2) Гласнер раскритиковал руководство команды: «Нас бросили. На скамейке сидят дети, мы продаем капитана за день до игры».

16 января 51-летний австриец объявил об уходе из «Кристал Пэлас» после сезона: «Сообщил клубу, что хочу нового вызова».

После игры с «Сандерлендом» Гласнера спросили, останется ли он в «Пэлас» до конца сезона.

"Я не знаю. Я очень ценю этих игроков. Я полностью им доверяю. У них исключительный характер.

Мы будем держаться вместе. Я никогда не отступлю, потому что эти игроки заслуживают Оливера Гласнера как своего тренера и лидера. И это то, что я буду делать. Но иногда нам бы не помешала небольшая поддержка", — ответил тренер.

Гласнер снова затронул тему на послематчевой пресс-конференции: «Я не знаю, устроит ли “Кристал Пэлас” завершение сезона с Оливером Гласнером или с другим тренером. Мне все равно».