Флик о возможном уходе Дро: «Ему 18 лет, он взрослый человек, принимает решения. Есть взрослые, которые могут пытаться повлиять на него»

"Я не хочу комментировать возможный уход Дро, потому что моя работа как тренера — давать игрокам энергию и уверенность, чтобы они могли развиваться.
Но рядом с ним есть люди… Я хочу подождать, пока все закончится. Ситуация на данный момент такова, что игрок здесь. Вопрос с уходом Дро еще не решен, поэтому я не буду комментировать. В футболе всякое случается.
Вы можете не согласиться, но это 18-летний игрок, взрослый человек, который принимает решения. И есть взрослые, которые могут пытаться повлиять на него… Но я уже достаточно сказал", — высказался Флик.
Дро сообщил «Барселоне» о желании уйти в «ПСЖ». С парижанами хавбек договорился, осталось выплатить отступные — 6 млн евро.