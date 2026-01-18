Ричмонд
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Флик о возможном уходе Дро: «Ему 18 лет, он взрослый человек, принимает решения. Есть взрослые, которые могут пытаться повлиять на него»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик оценил ситуацию с возможным уходом 18-летнего полузащитника Дро Фернандеса.

"Я не хочу комментировать возможный уход Дро, потому что моя работа как тренера — давать игрокам энергию и уверенность, чтобы они могли развиваться.

Но рядом с ним есть люди… Я хочу подождать, пока все закончится. Ситуация на данный момент такова, что игрок здесь. Вопрос с уходом Дро еще не решен, поэтому я не буду комментировать. В футболе всякое случается.

Вы можете не согласиться, но это 18-летний игрок, взрослый человек, который принимает решения. И есть взрослые, которые могут пытаться повлиять на него… Но я уже достаточно сказал", — высказался Флик.

Дро сообщил «Барселоне» о желании уйти в «ПСЖ». С парижанами хавбек договорился, осталось выплатить отступные — 6 млн евро.