Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия Д
3
:
Санкт-Паули
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
2
:
Майнц
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
0
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
1
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Хайденхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
0
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
2
:
Леванте
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2

Олисе с 1+3 и 9.4 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Лейпциг» — «Бавария». У Та 8.3 балла, у Кейна — 8.1, у Баку — 3.9

Майкл Олисе получил высшую оценку по Индексу ГОЛа в матче между «Баварией» и «Лейпцигом» в Бундеслиге (5:1). Вингер мюнхенцев вышел во втором тайме и сделал 1+3, заработав 9.4 балла.

Оценку от 8 и выше получили Джонатан Та (8.3) и Харри Кейн (8.1) из «Баварии», забившие по голу, а также Ромуло из «Лейпцига», отметившийся голом (8.2).

Семь целых балла получили Мануэль Нойер (7.4), Дайо Упамекано (7.9), Александар Павлович (7.9), Серж Гнабри (7.7), Луис Диас (7.2) (все — «Бавария»), а также Антонио Нуса (7.5) и Ян Диоманде (7.2) (оба — «Лейпциг»).

В «Лейпциге» четверо игроков получили оценку 5.0 и ниже — Кастелло Лукеба (5.0), Кристоф Баумгартнер (4.8), Вилли Орбан (4.4) и Ридле Баку (3.9).

В «Баварии» худшие баллы у Леннарта Карла и Леона Горетцки (6.5).