Олисе с 1+3 и 9.4 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Лейпциг» — «Бавария». У Та 8.3 балла, у Кейна — 8.1, у Баку — 3.9

Оценку от 8 и выше получили Джонатан Та (8.3) и Харри Кейн (8.1) из «Баварии», забившие по голу, а также Ромуло из «Лейпцига», отметившийся голом (8.2).
Семь целых балла получили Мануэль Нойер (7.4), Дайо Упамекано (7.9), Александар Павлович (7.9), Серж Гнабри (7.7), Луис Диас (7.2) (все — «Бавария»), а также Антонио Нуса (7.5) и Ян Диоманде (7.2) (оба — «Лейпциг»).
В «Лейпциге» четверо игроков получили оценку 5.0 и ниже — Кастелло Лукеба (5.0), Кристоф Баумгартнер (4.8), Вилли Орбан (4.4) и Ридле Баку (3.9).
В «Баварии» худшие баллы у Леннарта Карла и Леона Горетцки (6.5).