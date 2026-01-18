Ричмонд
«Атлетико» интересуется Ли Кан Ином и начал работу над трансфером. Хавбек хочет уйти из «ПСЖ»

«Атлетико» хочет усилить две позиции: центр полузащиты и фланг атаки. На фланг рассматриваются Жоао Гомес из «Вулверхэмптона» и Марк Касадо из «Барселоны», в центр — Ли Кан Ин из «ПСЖ».

По данным Marca, матрасники давно следят за 24-летним корейцем, но ранее он был недоступен из-за высоких требований по зарплате и нежелания «ПСЖ» отпускать его. Теперь же Ли Кан Ин сам хочет уйти из «ПСЖ» из-за нехватки игрового времени.

Спортивный директор «Атлетико» Матеу Алемани, работавший с корейцем в «Валенсии», был в Париже в пятницу, чтобы начать работу над трансфером полузащитника.

Ли Кан Ин забил один гол и отдал две результативные передачи в 14 матчах сезона Лиги 1, играя в среднем по 62 минуты. Его стастистика — здесь.