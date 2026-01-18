Семак не видит Педро Абреу в составе «Зенита». Клуб может отказаться от трансфера форварда «Фламенго» (Legalbet)

По словам источника, главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак считает, что бразильский игрок не подходит по типажу, при этом сам Абреу хотел бы продолжить карьеру в российском клубе.
Ранее сообщалось, что «Зенит» готов купить Педро Абреу, если продаст одного из легионеров зимой.
Отмечается, что в качестве альтернативы клуб рассматривает форварда «Крузейро» Кайо Жорже, однако у игрока нет желания переезжать в Россию.
