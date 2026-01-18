Александр Мостовой: «Промес — настоящий талант, он был важнейшим игроком “Спартака”. Жаль, что с ним все так получилось»

«Кажется, что многие стали забывать о Промесе, а ведь он был важнейшим игроком “Спартака”. Много забивал, отдавал передачи и вел команду за собой. А сейчас о нем никто и не вспоминает. Жаль, что с ним все так получилось. Промес — настоящий талант, по-настоящему сильный игрок», — сказал экс-футболист «Спартака».