Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.82
П2
2.96
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.75
П2
3.32
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.35
П2
3.38
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.04
П2
1.77
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.10
П2
5.12
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.07
П2
9.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.30
П2
2.60
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.18
П2
5.33
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.99
П2
5.41
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.36
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
1
:
Осер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Лидс
1
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Бернли
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
2
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
1
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2

Александр Мостовой: «Промес — настоящий талант, он был важнейшим игроком “Спартака”. Жаль, что с ним все так получилось»

Александр Мостовой сожалеет, что Квинси Промес больше не выступает за «Спартак».

Источник: Спортс"

«Кажется, что многие стали забывать о Промесе, а ведь он был важнейшим игроком “Спартака”. Много забивал, отдавал передачи и вел команду за собой. А сейчас о нем никто и не вспоминает. Жаль, что с ним все так получилось. Промес — настоящий талант, по-настоящему сильный игрок», — сказал экс-футболист «Спартака».

В настоящее время Промес находится в предварительном заключении. Ранее суд в Амстердаме приговорил его к шести годам тюрьмы по делу об организации контрабанды наркотиков и на 1,5 года — за нападение на двоюродного брата с ножом.