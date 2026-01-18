Нани о Роналду: «Даже в 40 лет он все еще удивляет, но не меня. Надеюсь, что он сыграет на Евро-2028»

"Нежелание сдаваться сделало его одним из величайших игроков всех времен. Даже сейчас, в 40 лет, он все еще удивляет людей, но не меня. Я надеюсь, что он сохранит тот уровень, что демонстрировал в отборочных матчах, и станет важным игроком для Роберто Мартинеса на чемпионате мира — голы никуда не денутся.
Я надеюсь, что он сыграет на Евро-2028. Это зависит от того, как он будет чувствовать себя физически, избежит ли травм и найдет ли мотивацию продолжать соперничать так, как он это делает уже более 20 лет. Но если кто-то и способен на что-то столь же выдающееся, как сыграть на Евро в 43 года, то это Криштиану«, — сказал бывший вингер “Манчестер Юнайтед”.