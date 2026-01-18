Защитник «Рубина» Тесленко: «Хочу, чтобы “Краснодар” стал чемпионом. Но им станет “Зенит”

После 18 туров «быки» лидируют в таблице, опережая петербургский клуб на одно очко.
— Кого видите главным претендентом на победу в сезоне?
— Хочу, чтобы «Краснодар» стал чемпионом. Но им станет «Зенит». Почему-то мне так кажется, — сказал Тесленко.
Защитник «Рубина» Егор Тесленко считает, что «Зенит» опередит «Краснодар» в чемпионской гонке РПЛ.
