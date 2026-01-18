Наумов об участии Смертина в ультрамарафоне: «Можно только приветствовать, что у нас в футболе такие мужественные люди»

50‑летний бывший футболист пробежал 50 км в Оймяконе при −42°C за 4 часа и 45 минут.
"Алексей давно этим увлекается. Есть такие люди, для которых подобные марафоны — это жизнь. Я часто спрашиваю их, как они могут себя заставить бежать их? А они говорят, что это является для них очень важным в жизни. Вот именно так к этому относится и врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Он тоже говорит, что жить без участия в этих марафонах не может.
И Смертин тоже любит такие тяжелые марафоны. Можно только приветствовать, что у нас в футболе такие мужественные люди", — сказал Наумов.