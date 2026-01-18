Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
2-й тайм
Парма
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
4.61
X
1.75
П2
4.40
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.53
X
2.77
П2
3.59
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.51
X
3.30
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.55
X
4.10
П2
1.80
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.39
П2
5.80
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.12
П2
9.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.26
П2
2.74
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.32
П2
5.23
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.19
П2
5.68
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.29
П2
2.77
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.46
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.49
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.78
П2
12.00
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.16
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.60
П2
1.66

Наумов об участии Смертина в ультрамарафоне: «Можно только приветствовать, что у нас в футболе такие мужественные люди»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил участие экс-игрока красно-зеленых Алексея Смертина в ультрамарафоне.

50‑летний бывший футболист пробежал 50 км в Оймяконе при −42°C за 4 часа и 45 минут.

"Алексей давно этим увлекается. Есть такие люди, для которых подобные марафоны — это жизнь. Я часто спрашиваю их, как они могут себя заставить бежать их? А они говорят, что это является для них очень важным в жизни. Вот именно так к этому относится и врач ЦСКА Эдуард Безуглов. Он тоже говорит, что жить без участия в этих марафонах не может.

И Смертин тоже любит такие тяжелые марафоны. Можно только приветствовать, что у нас в футболе такие мужественные люди", — сказал Наумов.