«Шальке» ведет переговоры с Джеко. 39-летний форвард «Фиорентины» также интересен «Парижу»

Лидер второй Бундеслиги, а также «Париж» хотят подписать 39-летнего боснийца в январе.
Контракт Джеко с «фиалками» рассчитан до июня 2026 года. В 11 матчах текущего сезона Серии А он не отметился результативными действиями.
«Шальке» ведет интенсивные переговоры с форвардом «Фиорентины» Эдином Джеко.
