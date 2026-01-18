Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.90
X
2.83
П2
2.97
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.72
X
2.75
П2
3.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.37
П2
3.24
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.51
X
4.06
П2
1.76
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.20
П2
5.52
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.20
П2
9.50
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.19
П2
5.36
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.06
П2
5.60
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.36
П2
2.03
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.41
П2
4.40
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
5
:
Ницца
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
1
:
Бавария
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
3
:
Овьедо
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
1
:
Сассуоло
0
П1
X
П2

Соболев о сборе «Зенита»: «Усталость еще не накопилась, все веселые. Еще два‑три дня, и будет совсем другое настроение»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о первых днях сбора в Катаре.

Источник: Sports

— Первые два‑три дня по ощущениям всегда самые легкие, потому что усталость еще не накопилась, все веселые. Но еще два‑три дня, и будет совсем другое настроение, будет непросто. Понятно, что работа тяжелая, но мы пока просто не устали.

— Кажется, что утренний беговой тест в масках довольно тяжелым был.

— Он всегда тяжелый, потому что на максимуме работаешь и бежишь, пока не упадешь. Тут даже добавить нечего.

— Что сейчас на вечерних тренировках по чувству мяча, ощущению партнеров?

— Пока привыкаем. Понятно, что и в отпуске работа была — видно, что все ребята работали. Это даже утренний тест показывает, где мы с масками бегали. Все в рабочем режиме. Работаем, — сказал Соболев.