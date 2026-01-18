Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.92
X
2.87
П2
2.91
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.72
X
2.74
П2
3.31
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.35
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.62
X
4.06
П2
1.75
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.24
П2
5.53
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.08
П2
9.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.27
П2
2.70
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.21
П2
5.29
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.08
П2
5.62
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.74
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.40
П2
2.05
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.41
П2
4.40
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.73
П2
12.00
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.14
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.72
П2
1.64
Футбол. Франция
завершен
Анже
2
:
Марсель
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Бетис
2
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
1
:
Ювентус
0
П1
X
П2

Смертин про марафон на 50 км в Оймяконе при −42°C: «Уверен, человек растет через преодоление трудностей. Когда у тебя все хорошо, ты в моменте этого не замечаешь»

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин рассказал об итогах марафона на 50 км в Оймяконе при температуре в −42°C.

Источник: Соцсети

— Какой была температура?

— Нам еще повезло — 50 градусов не было, хотя в прежние года было намного холоднее. Выходили на старт при минус 41. А это уже сверхнизкая температура, идет гипоксия, и я ее прочувствовал на себе — дышал полной грудью, а воздуха не хватало.

Есть такое выражение: человека бросает то в жар, то в холод. И я это воспринял в прямом смысле, подумал: «Я в Сахаре пробежал, а какой я в Оймяконе в экстремальный мороз?» Поэтому и было желание доказать самому себе, а не кому‑то, каким я буду здесь. Я уверен, что человек растет через преодоление трудностей. Когда у тебя все хорошо, ты в моменте этого не замечаешь, когда же становится тяжело, все начинает отягощать, и это нужно перетерпеть. И вот на этой дистанции нужно было перетерпевать постоянно — час, два, еще полчаса, еще 10 минут, через четыре часа. И здесь работа уже идет через голову, потому что мое тело — это исполнительная власть.

Я таким образом готовлю себя к суточному бегу, это моя цель. Объемы тренировок у меня были большие, не изменил подготовку и в Таиланде, где очень много бегал. Чтобы вы понимали: на следующий день после возвращения из Таиланда я бежал 42 км в Подмосковье, и задачей за оставшиеся пять дней с учетом перелетов перед «Полюсом холода» было восстановиться, — сказал Смертин.

Смертин пробежал ультрамарафон на 50 км в Оймяконе при −42°C за 4 часа и 45 минут.