Футбол. Италия
14:30
Парма
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.96
X
2.80
П2
2.95
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.68
X
2.75
П2
3.40
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.36
П2
2.96
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.43
X
4.04
П2
1.80
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.39
П2
5.80
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.10
П2
9.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.28
П2
2.70
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.28
П2
5.26
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.09
П2
5.57
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.46
П2
1.96
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.51
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.83
П2
12.00
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.15
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
4.95
X
4.53
П2
1.66

Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым: «Слышу, что многие предлагают себя выпустить. Сколько они продержатся, минут 10−15?»

Форвард «Акрона» Артем Дзюба поделился мыслями о возможном матче с Александром Кержаковым за сборную России.

"Идея вызвать меня и Кержакова в сборную на совместный матч? Можно попробовать. Часто слышу, что многие предлагают себя выпустить за сборную. Но все они забывают, что я действующий футболист, прохожу сборы, тесты и так далее.

Хотелось бы посмотреть на них, сколько они продержится, минут 10−15? Хорохориться это хорошо. И Мостовой может сказать, что готов выйти за сборную. Но больше 10−15 минут они не продержатся, иначе бы продолжали бы играть на профессиональном уровне", — сказал Дзюба.

21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он, а не Андрей Аршавин забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае официального пересчета Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы (31 мяч).