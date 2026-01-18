Дзюба поддержал идею совместного вызова в сборную России с Кержаковым: «Слышу, что многие предлагают себя выпустить. Сколько они продержатся, минут 10−15?»

"Идея вызвать меня и Кержакова в сборную на совместный матч? Можно попробовать. Часто слышу, что многие предлагают себя выпустить за сборную. Но все они забывают, что я действующий футболист, прохожу сборы, тесты и так далее.
Хотелось бы посмотреть на них, сколько они продержится, минут 10−15? Хорохориться это хорошо. И Мостовой может сказать, что готов выйти за сборную. Но больше 10−15 минут они не продержатся, иначе бы продолжали бы играть на профессиональном уровне", — сказал Дзюба.
21 декабря Кержаков опубликовал письмо ФИФА, в котором говорится, что он, а не Андрей Аршавин забил второй мяч сборной России в товарищеском матче с Германией (2:2) в 2005 году. В случае официального пересчета Кержаков сравняется с рекордом Дзюбы (31 мяч).