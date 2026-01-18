«Дзюба — один из лучших футболистов России за последние 10−15 лет. Он вожак». Ловчев о форварде «Акрона»

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сообщил, что после ухода Константина Савичева капитаном команды станет Дзюба.
«Дзюба для “Акрона” — звезда и человек, который приносит результат. Он столько забил и сделал передач! По большому счету, капитанская повязка — это уважение. Дзюба — один из лучших футболистов страны за последние 10−15 лет.
Кому‑то может не нравиться, как Артем выступает в прессе или где‑то еще, но это не имеет отношение к тому, вожак он или нет. Вожак должен быть капитаном, а он однозначно вожак, — сказал Ловчев.
Дзюба играет за «Акрон» с 2024 года. 37‑летний форвард провел 40 матчей, забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач.