Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Парма
0
:
Дженоа
0
Все коэффициенты
П1
3.45
X
2.30
П2
3.33
Футбол. Испания
16:00
Хетафе
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.67
X
2.76
П2
3.60
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.32
П2
3.00
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.43
X
4.04
П2
1.80
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.39
П2
5.90
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.14
П2
9.25
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.28
П2
2.70
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.32
П2
5.28
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.12
П2
5.69
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.72
X
3.31
П2
2.75
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.46
П2
1.97
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.53
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.29
X
5.81
П2
12.00
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.15
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.60
П2
1.66

«Дзюба — один из лучших футболистов России за последние 10−15 лет. Он вожак». Ловчев о форварде «Акрона»

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев назвал форварда «Акрона» Артема Дзюбу одним из лучших футболистов России за последние 10−15 лет.

Источник: Спортс"

Ранее главный тренер «Акрона» Заур Тедеев сообщил, что после ухода Константина Савичева капитаном команды станет Дзюба.

«Дзюба для “Акрона” — звезда и человек, который приносит результат. Он столько забил и сделал передач! По большому счету, капитанская повязка — это уважение. Дзюба — один из лучших футболистов страны за последние 10−15 лет.

Кому‑то может не нравиться, как Артем выступает в прессе или где‑то еще, но это не имеет отношение к тому, вожак он или нет. Вожак должен быть капитаном, а он однозначно вожак, — сказал Ловчев.

Дзюба играет за «Акрон» с 2024 года. 37‑летний форвард провел 40 матчей, забил 15 мячей и отдал 11 голевых передач.