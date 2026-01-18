Ричмонд
Футбол. Испания
перерыв
Хетафе
0
:
Валенсия
0
Все коэффициенты
П1
2.82
X
2.20
П2
4.30
Футбол. Италия
17:00
Болонья
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.38
П2
3.12
Футбол. Англия
17:00
Вулверхэмптон
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.61
X
4.15
П2
1.73
Футбол. Франция
17:00
Страсбур
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Германия
17:30
Штутгарт
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.36
П2
5.70
Футбол. Испания
18:15
Атлетико
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.10
П2
9.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Париж
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.28
П2
2.75
Футбол. Франция
19:15
Ренн
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.28
П2
5.20
Футбол. Англия
19:30
Астон Вилла
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.13
П2
5.79
Футбол. Германия
19:30
Аугсбург
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.28
П2
2.79
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
4.17
X
3.46
П2
2.00
Футбол. Испания
20:30
Сельта
:
Райо Вальекано
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.49
П2
4.60
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.73
П2
11.50
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.15
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.60
П2
1.67
Футбол. Италия
завершен
Парма
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2

Рыжков про Дзюбу в «Спартаке»: «Мы были на сборах, я спал в номере. Он позвонил: “Тебя к тренеру вызывают”. Пришел к Карпину — выяснилось, что Артем просто пошутил»

Воспитанник «Спартака» Владислав Рыжков рассказал, как над ним однажды подшутил Артем Дзюба. В тот период командой руководил Валерий Карпин.

Источник: Спортс"

«Мы на сборах в Австрии, я спал в номере. Вдруг звонок. За дверью Дзюба: “Тебя к тренеру вызывают”. Встал, иду к нему в кабинет: “Георгиевич, вызывали?” Он такой резко: “Ты че, не проснулся?” Выяснилось, Дзюба просто пошутил.

Карпин посмотрел на меня, ухмыльнулся и отправил обратно: «Иди, ложись дальше спи», — сказал Рыжков.

Агент Дзюбы о капитанстве Артема: «Он во всех командах был лидером, “Акрон” — не исключение. Не повязка делает таким, а характер и качества».

