Рыжков про Дзюбу в «Спартаке»: «Мы были на сборах, я спал в номере. Он позвонил: “Тебя к тренеру вызывают”. Пришел к Карпину — выяснилось, что Артем просто пошутил»

«Мы на сборах в Австрии, я спал в номере. Вдруг звонок. За дверью Дзюба: “Тебя к тренеру вызывают”. Встал, иду к нему в кабинет: “Георгиевич, вызывали?” Он такой резко: “Ты че, не проснулся?” Выяснилось, Дзюба просто пошутил.
Карпин посмотрел на меня, ухмыльнулся и отправил обратно: «Иди, ложись дальше спи», — сказал Рыжков.
Агент Дзюбы о капитанстве Артема: «Он во всех командах был лидером, “Акрон” — не исключение. Не повязка делает таким, а характер и качества».
