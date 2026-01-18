Жерар Пике: «Месси — лучший в истории нашего вида спорта. Увидеть его в Кингс Лиге — мечта»

"Посмотрим, может, однажды появится возможность привлечь Месси к Кингс Лиге.
Для меня это мечта, потому что мы хотим видеть тут лучших, а Месси, повторюсь, лучший в истории нашего вида спорта. Увидеть его здесь будет чем-то невероятным.
Мне посчастливилось поиграть с лучшими в мире, у меня было много разных партнеров, и возможность для их участия в Кингс Лиге всегда сохраняется.
Это сложно, когда ты действующий футболист, но по завершении карьеры — совсем другое дело.
Наш продукт задуман как настоящий футбол, но в то же время это и видеоигра. Все эти элементы были сформированы самой аудиторией", — отметил Пике.