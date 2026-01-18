Стрепетов об атаке «Зенита»: «К Семаку вопросы. Поиск лучших сочетаний привел к тому, что потеряли бомбардиров. И почему приобретены одноплановые игроки, не нашедшие себе места на других позициях?»

— Текущий сезон Кассьерра начал ярко: семь голов в восьми матчах чемпионата и Кубка. Но больше он за «Зенит» не забивал. Может, его уход как раз вовремя?
— У меня вопросы к Семаку. Когда Кассьерра играл на своей позиции, он забивал. Когда Глушенков играл справа, он постоянно угрожал воротам. Как только пошли ротация и поиск разных сочетаний в атаке, Кассьерру отодвинули от ворот. Поэтому пропала результативность.
То же самое с Глушенковым. Когда он выходил не на своей позиции, было видно, что игра ему не в удовольствие. Хотя это один из сильнейших российских футболистов.
То же самое было с Лусиано. Когда он только появился, мы им любовались. Его левая нога, уход в штрафную, выстрел — гол. А как только его стали пробовать вторым форвардом, сразу пропала яркость игры и результативность.
— Это опять же ошибка Семака?
— Да. Я всегда об этом говорил. Сергей Богданович пытался найти партнера Соболеву, пошла ротация в атаке, эксперименты на разных позициях. На правом фланге Глушенков, Энрике, Лусиано, Шилов. Они все созданы для этой атаки как под копирку. Туда можно поставить Педро и Мостового. На одну позицию приобрели четырех футболистов.
А в середине поля другое сопротивление защитников. Если приходит туда играть, к примеру, Энрике, ему очень сложно. Его атакуют слева, справа. Они потерялись на этих позициях. У меня вопрос: почему «Зенит» приобрел одноплановых игроков, которые не смогли найти себе место на других позициях? Они там не так ярко играют, как на своем месте. Глушенков об этом уже говорил.
Поэтому перестали забивать Лусиано, Энрике, Кассьерра. Поиск лучших сочетаний привел к тому, что «Зенит» потерял бомбардиров, — сказал экс-тренер петербуржцев.