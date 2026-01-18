Стрепетов об атаке «Зенита»: «К Семаку вопросы. Поиск лучших сочетаний привел к тому, что потеряли бомбардиров. И почему приобретены одноплановые игроки, не нашедшие себе места на других позициях?»

А в середине поля другое сопротивление защитников. Если приходит туда играть, к примеру, Энрике, ему очень сложно. Его атакуют слева, справа. Они потерялись на этих позициях. У меня вопрос: почему «Зенит» приобрел одноплановых игроков, которые не смогли найти себе место на других позициях? Они там не так ярко играют, как на своем месте. Глушенков об этом уже говорил.