Гол Ямаля «Сосьедаду» отменили из-за офсайда. После проверки ВАР не стал менять решение Мансано

Судьи отменили гол Ламина Ямаля в ворота «Реал Сосьедад» на 29-й минуте матча 20-го тура Ла Лиги (0:1, первый тайм).
Арбитры зафиксировали положение вне игры у вингера «Барселоны». Ассистенты на ВАР проанализировали эпизод и оставили решение бригады Хесуса Хиля Мансано в силе.
Изображение: кадр из трансляции DAZN.
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.