Клеберсон о Роналду: «Пять “Золотых мячей”, игры в финалах, победы во всем — великая футбольная история. Приятно видеть, как он вырос как человек, как заботится о семье — о маме, сестре

Оба перешли в «Манчестер Юнайтед» летом 2003 года. Бразильца спросили, было ли уже тогда понятно, каких успехов добьется Роналду.
"Все зависит от него самого. Мы знали, что он хороший футболист. Было видно, что парень действительно талантлив — отлично обращается с мячом, у него хороший характер.
Но посмотреть на него и подумать: «Пять “Золотых мячей”, игры в финалах, победы во всем…» Он доказал свой уровень на протяжении очень долгого времени. Это не один-два сезона. Если взять мою карьеру, то лучшие моменты у меня были между 2000 и 2003 годами, а потом в «Манчестер Юнайтед» я получил травму. У меня были отличные отрезки, я играл на высоком уровне с сильными партнерами. Затем мне не повезло с травмами, и я не мог вернуться на тот уровень примерно до 2008−2010 годов. Потом снова пошел спад.
Криштиану же остается тем же самым. Он по-прежнему выигрывает титулы и трофеи. Я очень рад, что имел возможность работать с ним в начале его пути, потому что приятно видеть, как он вырос как человек, как заботится о своей семье — о маме, о сестре. У него великая футбольная история", — сказал Клеберсон.
Клеберсон о Роналду: «Он чувствует, что должен выиграть ЧМ. Криштиану, Неймар, Холанд смотрят на меня, думая: “Не могу поверить, что у него есть Кубок мира, а у меня нет!”.