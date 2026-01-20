Пети считает, что Роналду может стать кинозвездой: «Спортсмены подходят для этого. У него есть харизма и аура. “Оскар”? Когда-нибудь»

У Роналду есть харизма и аура. Он самый популярный человек в соцсетях. Представьте его в окружении голливудских звезд. Ему не нужно было бы ничего им доказывать. Он может сказать что-то в таком духе: «Вы большие звезды, но я — Криштиану Роналду. Я, вероятно, один из лучших игроков в истории футбола. Я миллиардер. В футболе я выиграл все, что мог выиграть. А вы кто?».