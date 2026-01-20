Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
3
:
Манчестер Сити
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.00
П2
50.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Копенгаген
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.11
X
3.55
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Интер
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.30
П2
2.82
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
Байер
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.60
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Реал
:
Монако
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.17
П2
9.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Спортинг
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
4.41
X
4.25
П2
1.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
2.82
X
3.71
П2
3.15
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Вильярреал
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.74
П2
7.70
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Кайрат
1
:
Брюгге
4
П1
X
П2

Пети считает, что Роналду может стать кинозвездой: «Спортсмены подходят для этого. У него есть харизма и аура. “Оскар”? Когда-нибудь»

Бывший полузащитник сборной Франции, «Арсенала» и «Барселоны» Эммануэль Пети допустил, что форвард сборной Португалии Криштиану Роналду может добиться успеха в кино.

Источник: Спортс"

"Может ли Криштиану Роналду стать большой кинозвездой? Однозначно. Удивительно, почему спортсменов в кино немного. Мы видим рэперов, инфлюенсеров, других известных людей в фильмах, но не спортсменов. Почему? Мы тоже развлекаем людей. Спортсмены подходят для этого. Эрик Кантона занимался [кино], Винни Джонс, Давид Жинола, Франк Лебеф. Почему другие не могут?

У Роналду есть харизма и аура. Он самый популярный человек в соцсетях. Представьте его в окружении голливудских звезд. Ему не нужно было бы ничего им доказывать. Он может сказать что-то в таком духе: «Вы большие звезды, но я — Криштиану Роналду. Я, вероятно, один из лучших игроков в истории футбола. Я миллиардер. В футболе я выиграл все, что мог выиграть. А вы кто?».

«Оскар»? Когда-нибудь. О его жизни можно снять фильм. Я никогда не видел человека сильнее в психологическом плане", — заявил Пети в интервью Hochgepokert.

Для Роналду подготовили роль в «Форсаже». Об этом сообщил Вин Дизель.