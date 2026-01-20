Пети считает, что Роналду может стать кинозвездой: «Спортсмены подходят для этого. У него есть харизма и аура. “Оскар”? Когда-нибудь»

"Может ли Криштиану Роналду стать большой кинозвездой? Однозначно. Удивительно, почему спортсменов в кино немного. Мы видим рэперов, инфлюенсеров, других известных людей в фильмах, но не спортсменов. Почему? Мы тоже развлекаем людей. Спортсмены подходят для этого. Эрик Кантона занимался [кино], Винни Джонс, Давид Жинола, Франк Лебеф. Почему другие не могут?
У Роналду есть харизма и аура. Он самый популярный человек в соцсетях. Представьте его в окружении голливудских звезд. Ему не нужно было бы ничего им доказывать. Он может сказать что-то в таком духе: «Вы большие звезды, но я — Криштиану Роналду. Я, вероятно, один из лучших игроков в истории футбола. Я миллиардер. В футболе я выиграл все, что мог выиграть. А вы кто?».
«Оскар»? Когда-нибудь. О его жизни можно снять фильм. Я никогда не видел человека сильнее в психологическом плане", — заявил Пети в интервью Hochgepokert.
Для Роналду подготовили роль в «Форсаже». Об этом сообщил Вин Дизель.