Слот сказал судье, что тот мало добавил ко 2-му тайму: «4 минут в таком матче недостаточно. У “Ливерпуля” было бы еще 2−3 минуты после гола “Борнмута”

Следует отметить, что мерсисайды пропустили решающий гол на 5-й добавленной.
После игры у тренера «красных» спросили, что он обсуждал с рефери.
"Начнем с того, что нам надо смотреть на себя. Возможности соперника забить в последние 10 минут были лучше, чем наши. В итоге гол забили после вбрасывания мяча из-за боковой.
Как по мне, четырех добавленных минут было недостаточно, но в конечном счете это не имело значения, поскольку забил соперник. Впрочем, возможно, так у нас было бы еще две или три минуты. В таком матче не должны были добавлять всего четыре минуты. Там на один только штрафной ушло две или три минуты, также были моменты с вмешательством ВАР, замены. Вот о чем я им сказал: четырех минут мало«, — заявил главный тренер “Ливерпуля”.