Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Марсель
2
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
31.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Вильярреал
0
:
Реал
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
5.63
П2
1.27
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
6.50
X
1.53
П2
5.50
Футбол. Франция
завершен
Гавр
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
3
:
Ливерпуль
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Боруссия Д
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
2
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
1
:
Кальяри
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
0
:
Лорьян
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
3
:
Эспаньол
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
2
:
Тоттенхэм Хотспур
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
2
:
Брайтон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
2
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
1
:
Аугсбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
1
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
РБ Лейпциг
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
3
:
Вольфсбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
6
:
Торино
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Осасуна
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Сандерленд
1
П1
X
П2

Слот сказал судье, что тот мало добавил ко 2-му тайму: «4 минут в таком матче недостаточно. У “Ливерпуля” было бы еще 2−3 минуты после гола “Борнмута”

Арне Слот считает, что Майкл Солсбери мог бы добавить больше четырех минут ко второму тайму матча «Ливерпуля» с «Борнмутом» (2:3).

Источник: Спортс"

Следует отметить, что мерсисайды пропустили решающий гол на 5-й добавленной.

После игры у тренера «красных» спросили, что он обсуждал с рефери.

"Начнем с того, что нам надо смотреть на себя. Возможности соперника забить в последние 10 минут были лучше, чем наши. В итоге гол забили после вбрасывания мяча из-за боковой.

Как по мне, четырех добавленных минут было недостаточно, но в конечном счете это не имело значения, поскольку забил соперник. Впрочем, возможно, так у нас было бы еще две или три минуты. В таком матче не должны были добавлять всего четыре минуты. Там на один только штрафной ушло две или три минуты, также были моменты с вмешательством ВАР, замены. Вот о чем я им сказал: четырех минут мало«, — заявил главный тренер “Ливерпуля”.