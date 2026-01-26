Булыкин о сборе фанатами «Крыльев» денег: «Смешные суммы, даже не сотая часть от долга. “Химки” уже умерли, есть “Ростов” с проблемами — нас ждут тяжелые времена без бюджет

«Это больше смешная история, чем грустная. Она показывает, что в нашем футболе явно что-то не в порядке. Болельщики “Крыльев” собирают по 500 или 1000 рублей — это смешные суммы. Это даже не сотая часть от долга клуба. Для меня это больше информационный повод. Помощи здесь я никакой не вижу. Вряд ли кто-то из болельщиков выделит 50 млн, и то — этого откажется недостаточно. Скорее всего, они пойдут в никуда. В этом вопросе нужно разбираться комплексно и искать виноватых.