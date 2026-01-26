Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Рома
1
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Страсбур
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Сельта
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
3
:
Наполи
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
2
:
Манчестер Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
2
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
0
:
Тулуза
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
2
:
Лион
5
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Овьедо
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Штутгарт
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
4
:
Парма
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
3
:
Болонья
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
0
:
Астон Вилла
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
1
:
Ницца
4
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Кремонезе
0
П1
X
П2

Булыкин о сборе фанатами «Крыльев» денег: «Смешные суммы, даже не сотая часть от долга. “Химки” уже умерли, есть “Ростов” с проблемами — нас ждут тяжелые времена без бюджет

Дмитрий Булыкин не впечатлен попытками фанатов «Крыльев Советов» погасить долги клуба.

«Это больше смешная история, чем грустная. Она показывает, что в нашем футболе явно что-то не в порядке. Болельщики “Крыльев” собирают по 500 или 1000 рублей — это смешные суммы. Это даже не сотая часть от долга клуба. Для меня это больше информационный повод. Помощи здесь я никакой не вижу. Вряд ли кто-то из болельщиков выделит 50 млн, и то — этого откажется недостаточно. Скорее всего, они пойдут в никуда. В этом вопросе нужно разбираться комплексно и искать виноватых.

«Крылья Советов» — это клуб с историей и в хорошем регионе. Нужно обязательно разобраться с этой историей. Команда с такими хорошими болельщиками не должна пропадать.

В чем причина возникновения таких ситуаций? Неэффективное использование средств. Мы знаем, что в нашем чемпионате в основном они бюджетные. А когда этим вопросом занимается не разбирающийся в футболе человек, долги накапливаются по принципу снежного кома. Без новых вливаний с этим трудно что-то делать.

Мы видим, что «Химки» уже умерли, у «Крыльев» все не очень, плюс тот же «Ростов» со своими проблемами. Нас ждут очень тяжелые времена без бюджетных средств. Но это и хорошо, может… Потому что отношение к средствам у команд станет совсем другое", — заявил бывший форвард сборной России.