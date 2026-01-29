Левандовски забил 62 гола в Лиге чемпионов после 30 лет. Больше мячей только у Роналду — 68

Польский форвард забил 62 гола в 68 матчах турнира после 30 лет.
Больше после 30 лет забил только Криштиану Роналду — 68 мячей.
Подробную статистику Левандовского можно изучить по ссылке.
37-летний нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски отличился в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Копенгагена» (4:1).
