Юран о Чалове и Макарове в «Кайсериспоре»: «Наша работа в “Серике” внесла вклад — команда была в середине таблицы с минимальным бюджетом. Российские футболисты — бойцы»

— В «Серике» были российские футболисты. Нас с первого тура записывали в явные аутсайдеры, но при мне, Гоцуке, Берковском, Тихом команда была в середине таблицы. Это и по телевидению отмечали. Там знали, что у клуба минимальный бюджет, и не могли понять, как такое может быть. Думаю, наша работа в Турции тоже внесла свой вклад в то, что на россиян обратили внимание.