Юран о Чалове и Макарове в «Кайсериспоре»: «Наша работа в “Серике” внесла вклад — команда была в середине таблицы с минимальным бюджетом. Российские футболисты — бойцы»

— Турция — нормальное направление. Их Суперлига повыше уровнем, чем РПЛ. Понятно, там есть «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ», «Трабзонспор». Но и в других командах играют квалифицированные футболисты, игроки сборных. Составы очень серьезно укомплектованы. Так что для Чалова и Макарова это шаг вперед.
В Турции футбол — это вторая религия. Накануне тура страна живет играми. По телевидению пять-шесть каналов крутят разборы, по радио слышно про футбол, люди ходят и смотрят в телефоны. Так что я могу назвать только плюсы для наших ребят.
Как они там адаптируются — второй вопрос. Все-таки страна со своей спецификой, восток. Там своя культура. Думаю, проблем быть не должно. Чалов поиграл в Греции — уже побывал за границей. У Макарова это первый опыт за границей, но он парень взрослый, ему будет проще адаптироваться, учитывая, что там теперь будет трое российских ребят (за «Кайсериспор» такое играет Герман Онугха — Спортс«“).
— Для Чалова «Кайсериспор» — лучше, чем «ПАОК» или условный ЦСКА?
— Надо брать не клубы, а чемпионаты. Турецкая лига на порядок выше греческой, это даже не обсуждается. Если бы он хотел вернуться в ЦСКА, наверное, вернулся бы. Но, видимо, у него есть нормальные амбиции поиграть в турецкой Суперлиге.
Там каждый матч — полные стадионы, огромный ажиотаж, сильные команды и серьезный чемпионат. Не исключено: если выдаст хороший сезон, «Фенербахче», «Галатасарай», «Бешикташ» — пожалуйста, выбирай. Эти команды уже играют в еврокубках.
— Почему «Кайсериспор» обратил такое внимание на российских футболистов?
— В «Серике» были российские футболисты. Нас с первого тура записывали в явные аутсайдеры, но при мне, Гоцуке, Берковском, Тихом команда была в середине таблицы. Это и по телевидению отмечали. Там знали, что у клуба минимальный бюджет, и не могли понять, как такое может быть. Думаю, наша работа в Турции тоже внесла свой вклад в то, что на россиян обратили внимание.
Плюс понятно, что «Кайсериспор» смотрел кандидатов по качеству, изучал игры, узнавал характеры. Все-таки российские футболисты — бойцы. Думаю, в совокупности эти моменты наложили положительный момент на том, что клуб пригласил наших ребят, — сказал Юран.