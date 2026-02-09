Лапорта о тренерах «Барсы»: «Я благодарен Куману и Хави. Флик — последователь Кройффа, он понимает стиль клуба. Он принес дисциплину, профессионализм»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта вспомнил прошлых тренеров каталонского клуба, а также рассказал, что в руководстве приняли решение пригласить Ханса-Дитера Флика, потому что он является последователем методик Йохана Кройффа.
"Куман пришел в момент максимальных трудностей. Я ему очень благодарен — он выиграл Кубок, причем в великолепном матче. Хави вернул надежду и заново связал команду с нашим подлинным стилем игры. Он выиграл Суперкубок и чемпионат, и я также ему очень благодарен.
Когда мы решили пригласить Флика, то привлекли специалиста с собственной методологией, но адаптированной под стиль «Барселоны», потому что он последователь Кройффа. Он принес дисциплину, профессионализм и начал приносить пользу с первого же дня. Он идеально понял, что представляет собой клуб.
Я бы выделил его победный характер и здоровые амбиции: он всегда требователен и всегда хочет большего. Своим подходом он заслужил уважение и любовь всех болельщиков «Барселоны». Я вижу, что у него есть отличное взаимопонимание с Деку, и именно это позволяет проекту работать", — сказал Лапорта.