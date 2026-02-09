Пеп Гвардиола: «6 очков — это много, но кто знает, хватит ли их “Арсеналу”. Впереди много матчей, будут травмы. Если они совершат ошибку, “Сити” должен быть рядом и воспользоватьс

"Мы отстаем на шесть очков. Ладно, это большое отставание, но произойти может еще многое, так что лучше иметь эти три очка.
Кто знает, хватит ли «Арсеналу» этих 6 очков. 13 игр — это много, к тому же впереди Кубок Англии, финал Кубка лиги, в марте возобновится Лига чемпионов, будут травмы. Также многие другие команды за что-то борются, будь то место в еврокубках, в АПЛ. Матчи против команд из зоны вылета — это настоящие битвы, потому что они будут стараться изо всех сил.
Так что, если обратиться к опыту, 13 матчей — это много. Наверстать отрыв очень тяжело, но важно держаться рядом. Все, что мы можем делать, — это дышать в спину «Арсеналу», быть рядом и пытаться воспользоваться осечкой, ошибкой, если она произойдет. И нам предстоит матч против «Арсенала» на нашем поле — разумеется, мы хотим победить«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.