Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.08
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Пеп Гвардиола: «6 очков — это много, но кто знает, хватит ли их “Арсеналу”. Впереди много матчей, будут травмы. Если они совершат ошибку, “Сити” должен быть рядом и воспользоватьс

Пеп Гвардиола после победы над «Ливерпулем» (2:1) высказался об отставании от «Арсенала» в борьбе за титул чемпиона Англии.

"Мы отстаем на шесть очков. Ладно, это большое отставание, но произойти может еще многое, так что лучше иметь эти три очка.

Кто знает, хватит ли «Арсеналу» этих 6 очков. 13 игр — это много, к тому же впереди Кубок Англии, финал Кубка лиги, в марте возобновится Лига чемпионов, будут травмы. Также многие другие команды за что-то борются, будь то место в еврокубках, в АПЛ. Матчи против команд из зоны вылета — это настоящие битвы, потому что они будут стараться изо всех сил.

Так что, если обратиться к опыту, 13 матчей — это много. Наверстать отрыв очень тяжело, но важно держаться рядом. Все, что мы можем делать, — это дышать в спину «Арсеналу», быть рядом и пытаться воспользоваться осечкой, ошибкой, если она произойдет. И нам предстоит матч против «Арсенала» на нашем поле — разумеется, мы хотим победить«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.