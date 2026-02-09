Ричмонд
Футбол. Испания
2-й тайм
Валенсия
0
:
Реал
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
10.00
П2
1.08
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Губерниев о Сафонове: «Офигенно круто, что он вышел в основе “ПСЖ” в поединке с “Марселем”! Это противостояние по огню и ненависти превосходит даже “Реал” — &ldqu

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на попадание Матвея Сафонова в стартовый состав «ПСЖ» на матч 21-го тура Лиги 1 против «Марселя».

Источник: Спортс"

«Офигенно круто, что Матвей Сафонов вышел в основе “ПСЖ” в поединке против “Марселя”!!! Это главный матч в Франции, это противостояние по огню и ненависти друг к другу превосходит даже “Реал” — “Барселона”!!!

И вот Сафонов — основной вратарь!!! Гордость!!! Молоток!!! Стена!!!" — написал Губерниев.

