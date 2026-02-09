Губерниев о Сафонове: «Офигенно круто, что он вышел в основе “ПСЖ” в поединке с “Марселем”! Это противостояние по огню и ненависти превосходит даже “Реал” — &ldqu

«Офигенно круто, что Матвей Сафонов вышел в основе “ПСЖ” в поединке против “Марселя”!!! Это главный матч в Франции, это противостояние по огню и ненависти друг к другу превосходит даже “Реал” — “Барселона”!!!
И вот Сафонов — основной вратарь!!! Гордость!!! Молоток!!! Стена!!!" — написал Губерниев.
Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.Читать дальше