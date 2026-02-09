Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Энрике о 5:0 с «Марселем» и дубле Дембеле: «Мы ожидали сложный матч. Игра Дембеле — нечто особенное. Поэтому он и получил “Золотой мяч”

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о разгромной победе над «Марселем» (5:0) в домашнем матче 21-го тура Лиги 1. Усман Дембеле отметился дублем и результативной передачей.

Источник: Спортс"

Об ожиданиях от игры.

«Мы ожидали сложный матч. Сегодня, я думаю, так и было в первом тайме, но мы преодолели соперника, сыграли очень хорошо. Я считаю, что мы однозначно заслужили эту победу. Это настоящее удовольствие — проводить такие матчи, с этой невероятной атмосферой, которую создают наши болельщики. Это важный момент сезона для нас. Мы хотим становиться лучше с каждым матчем. И сегодня мы провели очень хорошую игру. Наши болельщики верят в команду. Мы довольны. Мы хотим продолжать».

Об игре Усмана Дембеле.

«Он особенный игрок. Поэтому он и выиграл “Золотой мяч”. То, как он играет, — это нечто иное. Это настоящее удовольствие — игрок такого уровня в составе. Я очень рад за него, за команду. Нужно продолжать в том же духе», — сказал Энрике.