Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2

Гришин не верит в трансфер Кисляка в Бразилию: «Смысл переходить, если он может продолжать хорошо играть как сейчас и перейти в условную Италию или Испанию?»

Александр Гришин оценил вероятность перехода полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка во «Фламенго» или «Палмейрас».

Источник: Спортс"

— Насколько реален сценарий перехода Кисляка в бразильский клуб?

— В этой жизни вообще все реально. Реально и то, что Матвей Кисляк может перейти в «ПСЖ». Насколько это похоже на правду? Я в это не верю. Во-первых, зачем Кисляку переходить в Бразилию? Во-вторых, он игрок основного состава, а ЦСКА борется за первое место. Смысл ему переходить в Бразилию, если он может продолжать хорошо играть как сейчас и перейти в условную Италию или Испанию? Это, конечно, если есть спрос…

— Отмечалось, что приоритет Кисляка — это Европа. Если сейчас будет предложение от клуба из топ-5 европейских чемпионатов, то нужно ли полузащитнику уезжать?

— Это решать клубу. Если будет хорошее предложение… Сложно об этом сейчас говорить. Например, Головин уехал и выиграл от этого, а Захарян — сидит с травмой. У каждого свое. Мне кажется, еще годик он должен поиграть здесь, чтобы помочь команде завоевать чемпионство. Уже потом можно ехать, — сказал бывший хавбек ЦСКА.