Гришин не верит в трансфер Кисляка в Бразилию: «Смысл переходить, если он может продолжать хорошо играть как сейчас и перейти в условную Италию или Испанию?»

— В этой жизни вообще все реально. Реально и то, что Матвей Кисляк может перейти в «ПСЖ». Насколько это похоже на правду? Я в это не верю. Во-первых, зачем Кисляку переходить в Бразилию? Во-вторых, он игрок основного состава, а ЦСКА борется за первое место. Смысл ему переходить в Бразилию, если он может продолжать хорошо играть как сейчас и перейти в условную Италию или Испанию? Это, конечно, если есть спрос…