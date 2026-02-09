Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2

Угальде о Карседо: «Мы довольны новым тренером и его штабом. Сейчас в команде прекрасная атмосфера»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде заявил, что команда довольна новым тренером Хуаном Карседо.

— В чем разница между Карседо и предыдущим тренером? Что можешь сказать о тренировках?

— Мы довольны новым тренером и его штабом. Сейчас в команде прекрасная атмосфера, мы все вовлечены. Нам всем нужно прибавить.

— Ты сделал выводы, почему у тебя один успешный отрезок за два года в команде — осень прошлого сезона?

— У нападающих так бывает. Моя задача работать на максимум, чтобы прибавить и забивать голы.

— Есть мнение, что при приходе Ливая Гарсии у тебя возникли проблемы с реализацией, так как тебе важно быть первым нападающим. Это так?

— Сложно говорить о прошлом периоде, я с уважением отношусь к предыдущему тренерскому штабу, моя задача — работать, — сказал Угальде.