Угальде о Карседо: «Мы довольны новым тренером и его штабом. Сейчас в команде прекрасная атмосфера»

— В чем разница между Карседо и предыдущим тренером? Что можешь сказать о тренировках?
— Мы довольны новым тренером и его штабом. Сейчас в команде прекрасная атмосфера, мы все вовлечены. Нам всем нужно прибавить.
— Ты сделал выводы, почему у тебя один успешный отрезок за два года в команде — осень прошлого сезона?
— У нападающих так бывает. Моя задача работать на максимум, чтобы прибавить и забивать голы.
— Есть мнение, что при приходе Ливая Гарсии у тебя возникли проблемы с реализацией, так как тебе важно быть первым нападающим. Это так?
— Сложно говорить о прошлом периоде, я с уважением отношусь к предыдущему тренерскому штабу, моя задача — работать, — сказал Угальде.