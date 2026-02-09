Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2

Синицын о трансфере Козлова: «Сделка устроила всех. ЦСКА приобрел актив, который можно раскрыть. “Краснодар” отдал футболиста, на которого не рассчитывал»

Андрей Синицын оценил вероятный переход полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова в ЦСКА.

Источник: Sports

"Наверное, это тот трансфер, от которого все выигрывают. Возможно, ЦСКА будет давать ему больше игрового времени. Я так понимаю, ЦСКА начинает строить коллектив под долгий путь. Покупают молодых и тех, кто впишется в возможный новый лимит. Русские футболисты сейчас будут в цене дорожать, и ЦСКА заранее начинает покупать тех, кто могут сделать разницу в дальнейшем.

«Краснодар» отдал футболиста, на которого, возможно, не рассчитывал. Я не знаю, какая причина была: конфликты, или не рассчитывали на игрока. ЦСКА приобрел актив, который вполне возможно раскрыть, и игрок может получать больше игрового времени в чемпионате. Наверное, сделка, которую устроила всех«, — сказал бывший голкипер “Краснодара”.