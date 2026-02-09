Синицын о трансфере Козлова: «Сделка устроила всех. ЦСКА приобрел актив, который можно раскрыть. “Краснодар” отдал футболиста, на которого не рассчитывал»

"Наверное, это тот трансфер, от которого все выигрывают. Возможно, ЦСКА будет давать ему больше игрового времени. Я так понимаю, ЦСКА начинает строить коллектив под долгий путь. Покупают молодых и тех, кто впишется в возможный новый лимит. Русские футболисты сейчас будут в цене дорожать, и ЦСКА заранее начинает покупать тех, кто могут сделать разницу в дальнейшем.
«Краснодар» отдал футболиста, на которого, возможно, не рассчитывал. Я не знаю, какая причина была: конфликты, или не рассчитывали на игрока. ЦСКА приобрел актив, который вполне возможно раскрыть, и игрок может получать больше игрового времени в чемпионате. Наверное, сделка, которую устроила всех«, — сказал бывший голкипер “Краснодара”.