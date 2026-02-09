Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Вильярреал
0
:
Эспаньол
0
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.00
П2
4.50
Футбол. Италия
1-й тайм
Рома
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.70
П2
8.50
Футбол. Англия
10.02
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.53
П2
5.86
Футбол. Англия
10.02
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.46
П2
3.00
Футбол. Англия
10.02
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.59
П2
2.37
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
2
:
Кремонезе
1
П1
X
П2

Дюгарри после 0:5 с «ПСЖ: “Де Дзерби — переоцененный тренер, как и его игроки! “Марсель” не дотягивает до уровня ЛЧ. Нас принимают за дураков — изменения состава не улучшают

Бывший нападающий «Марселя» Кристоф Дюгарри раскритиковал клуб после разгромного поражения от «ПСЖ» (0:5) в туре Лиги 1.

Источник: Спортс"

«Марсель» не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, не дотягивает до высшего уровня. Невозможно конкурировать, когда «ПСЖ» играет на уровне Лиги чемпионов.

Они играют на уровне «Ренна» и «Ланса», когда у них не задался день. Эти матчи, не считаются.

Слишком много игроков не показывают тот уровень, ради которого их приглашали. [Спортивный директор] Бенатия хочет футболистов, «совместимых» с «Марселем», лидеров, с впечатляющим послужным списком… Вывод очевиден!

Когда они пытаются убедить нас, что постоянные изменения каждые шесть месяцев улучшают команду, они принимают нас за дураков.

Де Дзерби — переоцененный тренер, как и его игроки! Он здесь уже 18 месяцев, и до сих пор ничего не понятно«, — заявил Дюгарри в подкасте Rothen s’enflamme.