Дюгарри после 0:5 с «ПСЖ: “Де Дзерби — переоцененный тренер, как и его игроки! “Марсель” не дотягивает до уровня ЛЧ. Нас принимают за дураков — изменения состава не улучшают

«Марсель» не дотягивает до уровня Лиги чемпионов, не дотягивает до высшего уровня. Невозможно конкурировать, когда «ПСЖ» играет на уровне Лиги чемпионов.
Они играют на уровне «Ренна» и «Ланса», когда у них не задался день. Эти матчи, не считаются.
Слишком много игроков не показывают тот уровень, ради которого их приглашали. [Спортивный директор] Бенатия хочет футболистов, «совместимых» с «Марселем», лидеров, с впечатляющим послужным списком… Вывод очевиден!
Когда они пытаются убедить нас, что постоянные изменения каждые шесть месяцев улучшают команду, они принимают нас за дураков.
Де Дзерби — переоцененный тренер, как и его игроки! Он здесь уже 18 месяцев, и до сих пор ничего не понятно«, — заявил Дюгарри в подкасте Rothen s’enflamme.