«Интер» в Италии — каток, они главные претенденты на чемпионство. Киву выстроил с игроками доверительные отношения«. Раванелли о “нерадзурри”

После 24 туров «нерадзурри» лидируют в таблице чемпионата Италии, набрав 58 очков. «Милан», идущий на 2-м месте, отстает на 8 очков при матче в запасе.
«Интер» в Италии как каток, они играют в прекрасный футбол и нашли тренера (Кристиана Киву — Спортс«“), который знает, что делает, и чувствует себя частью команды. Ему удалось выстроить доверительные отношения с игроками.
Я считаю их главными претендентами на чемпионство, они могут хорошо выступить и в Лиге чемпионов. У них есть шансы великолепно завершить сезон«, — сказал Раванелли в эфире Radio Anch’io Lo Sport.