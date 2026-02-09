Сен-Максимен, покинувший «Америку» из-за расизма в адрес его детей: «Фанаты “Ланса” оказали огромную поддержку. Они видели, что было в Мексике, хотя многое о мексиканцах не правда»

28-летний вингер ранее покинул мексиканскую «Америку» из-за расистских оскорблений в адрес его детей. После перехода в «Ланс» футболист столкнулся с ненавистническими и расистскими комментариями в свой адрес в социальных сетях.
В первом матче за «Ланс» футболист отметился голом против «Ренна» (3:1) в 21-м туре Лиги 1.
«Я чувствую себя хорошо, они [болельщики “Ланса”] оказали мне огромную поддержку. Думаю, они немного видели, что произошло в Мексике, хотя многое о мексиканцах не соответствует действительности.
Думаю меня всегда очень поддерживали, и сегодня я горжусь тем, что смог отплатить им на поле", — заявил Сен-Максимен после игры.