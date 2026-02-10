Ричмонд
Легенды «Реала» обыграли легенд «Барсы» в Коста-Рике. Гути и Нуньес забили. Играли Касильяс, Пепе, Роналдиньо, Ривалдо, Пуйоль, Макелеле, Мендьета, Нолито, Савиола, Санс, де ла Ред и Кросас

«Барселона» потерпела поражение от «Реала» со счетом 0:2 в матче легенд. Игра проходила в Коста-Рике.

Источник: Спортс"

Антонио Нуньес открыл счет на 24-й минуте, а на 27-й Гути удвоил преимущество мадридцев, забив с края штрафной.

За легенд «Реал» сыграли: Касильяс, Нуньес, Пепе, Конго, Бальбоа, Кампо, Гути, Р. Браво, Санс, Де ла Ред, Макелеле.

Также на матче присутствовали: Олалья, Агус, Контрерас, Баррал и Мораль.

В составе легенды «Барсы» на поле вышли: Байя, Монтойя, Пуйоль, Валиенте, Наварро, Мендьета, Кросас, Коку, Жюли, Ривалдо, Роналдиньо.

Также приняли участие: Ангой, Фонтас, Окуново, Роджер, Трасоррас, Нолито и Савиола.